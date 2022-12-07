Агент Педриньо назвал правильным поступком уход игрока из «Локомотива» в аренду

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Педриньо, в разговоре с «СЭ» высказался об аренде игрока в «Сан-Паулу».

«Переход в «Сан-Паулу»? Клубы поступили правильно, договорившись об аренде Педриньо», — сказал Гарсия «СЭ».

23-летний нападающий перешел в «Локомотив» в сентябре этого года за 3,5 миллионов евро. Он провел девять матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Сегодня, 7 ноября, стало известно, что Габриэл на правах аренды перейдет в бразильский «Сан-Паулу» с 1 января 2023 года.