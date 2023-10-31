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Сегодня, 10:21

Агент Педриньо не исключил возвращения нападающего в «Локомотив» зимой

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Педро Габриэля (Педриньо), выступающего в этом сезоне на правах аренды за «Америка Минейро» из Бразилии, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

«Вернется ли Педриньо в Россию зимой или останется в Бразилии — неизвестно. Пока ничего конкретного по будущему игрока сказать не могу, так как в этом сезоне ни с Леонченко, ни с каким-либо другим руководителем «Локомотива» мы не общались», — сказал Гарсия «СЭ».

«Локомотив» в июле отдал 23-летнего бразильского футболиста в аренду в «Америка Минейро». За новый клуб нападающий в этом сезоне провел 12 матчей и не отличился результативными действиями.

ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
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