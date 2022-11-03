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Сегодня, 14:21

Агент Педриньо отметил озабоченность футболиста положением «Локомотива» в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Педриньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболиста «Локомотива» Педро Габриэля, в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил об обеспокоенности игрока положением команды в РПЛ.

«Игровое время Педро? Я не буду комментировать это. Что нужно улучшить, чтобы получать больше игрового времени? Это вопрос к тренеру. Думаю, в «Локомотиве» Педро чувствует себя хорошо. Положение «Локомотива»? Это беспокоит каждого игрока. Наверняка Педро может помочь Локомотиву выбраться из этой сложной ситуации», — сказал Гарсия «СЭ».

После 15 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 12 очками. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с «Уралом» (6 ноября).

Педро Габриэль перешел в российский клуб из бразильского «РБ Брагантино» в сентябре 2022-го. В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Локо», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
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