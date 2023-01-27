Агент Педриньо: «Он всем доволен в Бразилии, у него все отлично»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия рассказал, что полузащитник Педриньо, арендованного «Сан-Паулу» у «Локомотива», все устраивает в Бразилии.

«Педриньо всем доволен в Бразилии, он забил гол, у него все отлично», — сказал Гарсия «РБ Спорт».

Напомним, в составе «Локомотива» Педриньо успел провести девять матчей, в которых забил четыре гола и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость игрока в 2 миллиона евро.

23-летний вингер Педриньо арендован «Сан-Паулу» у «Локомотива» до конца 2023 года. Атакующий футболист успел провести уже четыре матча в составе своей новой команды, и 26 января забил дебютный гол в ворота «Португезы» (4:1).