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Сегодня, 17:20

Агент Педриньо заявил, что «Локомотив» не обсуждал с ним будущее футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Педриньо, высказался о будущем футболиста в московском клубе.

«Локомотив» хочет избавиться от Педриньо? Мне ничего неизвестно об этом. Со мной клуб не обсуждал будущее футболиста», — приводит слова Гарсии Metaratings.ru.

30 апреля «Сан-Паулу» официально объявил о расторжении контракта с Педриньо. За бразильский клуб игрок выступал на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Локомотиву».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-pedrino-lokomotiv-ne-obsuzhdal-so-mnoi-budushee-futbolista-247907/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
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