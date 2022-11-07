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Сегодня, 21:22

Агент Педро Габриела отреагировал на новость об отстранении футболиста от тренировок «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент бразильского футболиста «Локомотива» Педро Габриэла Луис Фернандо Гарсия в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отстранении своего подопечного от тренировок клуба.

«Педро Габриэла отстранили от тренировок изда разногласий с тренерским штабом? Я не владею такой информацией», — сказал Гарсия «СЭ».

Бразилец подписал контракт с «Локомотивом» в начале сентября этого года. В текущем сезоне он провел 9 игр за московский клуб во всех турнирах и оформил покер в кубковом матче.

ФК Локомотив (Москва)
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