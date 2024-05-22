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Сегодня, 23:05

Агент Педро: «Для него самое главное, чтобы «Зенит» стал чемпионом»

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Агент нападающего «Зенита» Педро Луис Фернандо Гарсия высказался о выступлениях 18-летнего бразильца за петербургский клуб.

«Педро играл не так много в последних нескольких матчах, но во всех играх он показал себя очень хорошо. В матче РПЛ против ЦСКА, когда он вышел на замену, игра «Зенита» улучшилась. Он очень молод и, безусловно, будет колебаться. Но сейчас для Педро самое главное, чтобы «Зенит» стал чемпионом», — приводит слова Гарсии издание «ВсеПроСпорт».

Педро в этом сезоне РПЛ провел 9 матчей, забив 1 гол. В четырех матчах Кубка России Педро отметился двумя мячами.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Источник: ВсеПроСпорт
Педро Родригес (Педро)
ФК Зенит
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