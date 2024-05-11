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Сегодня, 12:52

Агент Педро: «Нападающий «Зенита» не покинет клуб летом»

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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро, заявил, что его клиент не покинет клуб летом.

«Что касается будущего Педро, то он не покинет клуб летом. Думаю, этот вопрос неуместен. Педро совсем недавно перешел в «Зенит», мы уважаем клуб. Сейчас все сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из бразильского «Коринтианса». В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 3 мяча. Контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до декабря 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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