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Сегодня, 14:51

Агент Перейры заявил, что переход аргентинца в «Спартак» летом возможен

Алина Савинова
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Хулио Сезар Катальдо, агент полузащитника «Атлетико Тукуман» Хоакина Перейры, ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«Переход Хоакина в «Спартак» летом возможен. Мы действительно сильно заинтересованы в этом варианте. Но все зависит от желания клуба. Посмотри, что будет ближе к лету», — приводит Sport24 слова агента.

В текущем сезоне Перейра провел 12 матчей за команду, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-02-agent-pereyry-perekhod-khoakina-v-spartak-letom-vozmozhen-vse-zavisit-ot-zhelaniya-kluba
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