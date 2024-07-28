Агент подтвердил, что Маухуб прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»

Агент нападающего клуба «Раджа Касабланка» Мехди Маухуба Анис эль-Мехди в комментарии для «СЭ» подтвердил новость, что игрок прошел медосмотра для перехода в московское «Динамо».

Ранее об этом сообщило издание Botolamedia. По информации источника, футболист прошел медицинское обследование во французском Сент-Этьене.

— Пишут, что Маухуб прошел медосмотр для перехода в «Динамо».

— Да, — ответил эль-Мехди «СЭ».

В понедельник, 22 июля, агент эль-Мехди сообщал «СЭ», что Маухуба подпишет пятилетний контракт с «Динамо» после Олимпиады.