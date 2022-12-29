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Сегодня, 16:12

Агент подтвердил интерес «Спартака» к защитнику сборной Марокко

Иван Шитик
Корреспондент
Джавад Эль-Ямик.
Фото Reuters
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Агент Андреа Д'Амико, который представляет интересы защитника «Вальядолида» и сборной Марокко Джавада Эль-Ямика, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в России.

«Да, «Спартак» действительно хочет подписать Эль-Ямика», — сказал агент Sport24.

Ранее Андреа Д'Амико опроверг сообщение о том, что 30-летний защитник может оказаться в «Локомотиве».

«Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдет в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили», — сказал Д'Амико «СЭ».

Марокканец в этом сезоне провел за «Вальядолид» 8 матчей в чемпионате Испании.

Действующий контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Эль-Ямик провел 6 матчей на ЧМ-2022 и вместе со сборной Марокко занял четвертое место на турнире.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-29-agent-spartak-deystvitelno-khochet-podpisat-el-yamika
ФК Вальядолид
ФК Спартак (Москва)
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