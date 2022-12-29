Агент подтвердил интерес «Спартака» к защитнику сборной Марокко

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Агент Андреа Д'Амико, который представляет интересы защитника «Вальядолида» и сборной Марокко Джавада Эль-Ямика, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в России.
«Да, «Спартак» действительно хочет подписать Эль-Ямика», — сказал агент Sport24.
Ранее Андреа Д'Амико опроверг сообщение о том, что 30-летний защитник может оказаться в «Локомотиве».
«Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдет в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили», — сказал Д'Амико «СЭ».
Марокканец в этом сезоне провел за «Вальядолид» 8 матчей в чемпионате Испании.
Действующий контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Эль-Ямик провел 6 матчей на ЧМ-2022 и вместе со сборной Марокко занял четвертое место на турнире.