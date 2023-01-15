Агент Погостнова подтвердил информацию об интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Егора Погостнова, ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку. По информации журналиста Ивана Карпова, к 18-летнему игроку проявляли интерес «Спартак» и ЦСКА до переподписания контракта с железнодорожниками.

«Контакты с представителями клубов из Москвы были, скрывать не буду. И не только из Москвы. Была очень важна позиция самого футболиста. Мы всегда отталкиваемся от этого. Футболист слышал клубы, которые им интересуются. Говорил: «Да, хорошо, прикольно, все замечательно». Но сыграв игру, выйдя на замену, сыграв полный матч — он четко выразил свое желание остаться в родном клубе, который его воспитал.

Все шло максимально прозрачно. Мы изложили позицию, я не играл другими предложениями, гонорарами и прочим. Мы встретились с Леонченко и Ульяновым, нашли единый концепт. Нашли приемлемые пересечения по срокам, росту зарплат. В целом переговоры прошли идеально. Все прошло очень тактично. Мы были готовы к тому, что Погостнов поедет на сбор с неподписанным контрактом, а мы в январе все отшудируем. Даже не пришлось этого делать", — сказал Шпинев «СЭ».

10 января полузащитник Егор Погостнов продлил контракт с «Локомотивом». Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне 18-летний защитник провел 10 матчей за молодежную команду железнодорожников и дебютировал за главную команду — на его счету два матча за основу «Локомотива».