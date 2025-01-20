Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:33

Агент полузащитник «Маккаби Хайфа» Джабер опроверг информацию о переговорах с ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Шломи Бен Эзра, представляющий интересы полузащитника «Маккаби Хайфа» Махмуд Джабер, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интерес ЦСКА к 25-летнему игроку.

Ранне сообщалось, что Джабер близок к переходу в ЦСКА за 3,5 миллионов евро.

«Никто из московского ЦСКА нам не звонил. Конечно, это огромный клуб, мы бы хотели перейти туда. Если главный тренер клуба Марко Николич будет заинтересован в игроке, то должен сказать об этом спортивному директору. А потом спортивный директор должен позвонить нам. После этого мы позвоним в «Маккаби Хайфа» и начнем переговоры. Но пока ничего этого не было», — сказал Бен Эзра «СЭ».

В этом сезоне Джабер провел 21 матч и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

ФК Маккаби (Хайфа)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Джокович отказался давать интервью телеканалу-вещателю на Australian Open
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
CNN сообщил о планах команды Трампа «шокировать систему» первыми указами
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
В Туве начали расследование после сообщений об избиении военнослужащих
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Лепсая: «Думаю, зимой Клаудиньо останется в «Зените»
Лепсая: «Малком переходил в «Зенит» из «Барсы», Энрике — из «Ботафого». Разный уровень»
Лепсая: «Трансфер Луиса Энрике? Настораживает, что в «Бетисе» он выглядел не столь ярко»
«Зенит» покупает Луиса Энрике и продает немотивированного Вендела и невписавшегося Артура. Нормальная история»
«Зенит» подпишет контракт с Энрике по схеме «4+1»
Агент Солари: «Спартак» не присылал никаких предложений с декабря»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя