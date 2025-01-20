Агент полузащитник «Маккаби Хайфа» Джабер опроверг информацию о переговорах с ЦСКА

Агент Шломи Бен Эзра, представляющий интересы полузащитника «Маккаби Хайфа» Махмуд Джабер, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интерес ЦСКА к 25-летнему игроку.

Ранне сообщалось, что Джабер близок к переходу в ЦСКА за 3,5 миллионов евро.

«Никто из московского ЦСКА нам не звонил. Конечно, это огромный клуб, мы бы хотели перейти туда. Если главный тренер клуба Марко Николич будет заинтересован в игроке, то должен сказать об этом спортивному директору. А потом спортивный директор должен позвонить нам. После этого мы позвоним в «Маккаби Хайфа» и начнем переговоры. Но пока ничего этого не было», — сказал Бен Эзра «СЭ».

В этом сезоне Джабер провел 21 матч и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.