Агент полузащитника «Ахмата» Камилова: «Адаптация в клубе проходит без проблем»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Ахмата» Владислава Камилова, рассказал об адаптации игрока в грозненском клубе.

«Только вчера разговаривали с Владиславом на эту тему. Бытовые условия — на уровне. Команда, видите сами, боевая. Конкуренция по позиции есть. Все мысли сейчас заняты футболом, потому что Влад хотел вернуться в Премьер-лигу. Адаптация проходит без проблем, в «Ахмате» есть ребята, с которыми он играл раньше. Ему даже думать некогда ни о чем лишнем — матчи, тренировки, сейчас произошла смена тренера», — цитирует «РБ Спорт» Маньякова.

Агент рассказал, как повлияли на Камилова изменения в тренерском составе.

«В селекции «Ахмат» всегда применял тот принцип, что футболистов берут не тренеру, а в клуб. Тренер — такой же наемный работник, как и игрок. Но есть понимание стратегии клуба, и Влад соответствовал понимаю руководства клуба, почему трансфер и состоялся», — резюмировал он.

27-летний полузащитник перешел в «Ахмат» из «Уфы» в сентябре этого года. В текущем сезоне он провел за грозненский клуб 6 матчей и отметился одной результативной передачей.