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Сегодня, 10:15

Агент Батракова: «Алексей точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне»

Алина Савинова
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Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Он точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне. Батраков хочет отблагодарить своей игрой клуб, который дал ему футбольное образование. В ближайшее время мы будем видеть футболиста в составе «Локомотива». Что касается контракта, недавно мы созванивались с [спортивным директором «Локомотива» Дмитрием] Ульяновым, чтобы назначить встречу и обменяться мыслями по поводу дальнейшего сотрудничества», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне 19-летний полузащитник забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.

Источник: Metaratings.ru.
Алексей Батраков
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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