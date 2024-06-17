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Сегодня, 05:29

Агент Козлова: «Находимся на продвинутой стадии переговоров с «Ростовом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Василий Голяна, агент полузащитника «Балтики» Данилы Козлова рассказал о переговорах с «Ростовом».

15 июня появилась информация о том, что «Зенит» выкупит 19-летнего россиянина у калининградцев и отдаст его в аренду в «Ростов».

«Я бы не стал комментировать данную новость как завершенную, но мы близки к такому развитию событий. Вариант с возвращением Данилы в «Зенит» был уже давно. У «Зенита» есть опция. И он вправе ею воспользоваться. Дальше все зависит от желания футболиста. Что касается «Ростова», то данный вариант появился недавно. Мы находимся на очень продвинутой стадии переговоров», — приводит «РБ Спорт» слова Голяна.

Козлов — воспитанник «Зенита». В январе клуб из Санкт-Петербурга продал хавбека в «Балтику» с опцией обратного выкупа.

В сезоне-2023/24 футболист забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Балтику».

Источник: РБ Спорт
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