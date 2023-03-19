Агент Шпинев о продлении контракта Баринова с «Локомотивом»: «Предложения пока нет, намечена встреча»

Агент Вадим Шпинев ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контракта полузащитника Дмитрия Баринова с «Локомотивом».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «СЭ», что с представителями Баринова по возможному продлению контракта намечены встречи.

«Ряд вопросов будет обсуждаться со спортивным директором Дмитрием Ульяновым. Через несколько дней будет понятно, что предлагает «Локомотив». На данный момент предложения нет, намечена встреча», — сказал Шпинев «СЭ».

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.