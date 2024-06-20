Агент полузащитника ЦСКА Айссауи сообщил, что игрок продолжит карьеру за границей

Агент Анисс Беншабане, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Сидахмеда Айссауи, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что 19-летний алжирец в ближайшее время отправится в аренду.

«Есть вариант для Айссауи с арендой в одном иностранном клубе. Скоро мы должны объявить об этом, через несколько дней», — сказал Беншабане «СЭ».

Айссауи перешел в ЦСКА зимой 2024 года. За московский клуб он не провел ни одного матча. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.