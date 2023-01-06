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Сегодня, 12:09

Агент Карраскаля: «Интерес со стороны «Атлетико» реален, но сейчас переход не состоится»

Мария Гусева
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Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал информацию об интересе «Атлетико» к игроку.

«Подтверждаю: интерес со стороны «Атлетико» очень реален, но сейчас переход не состоится. Нужно держать в голове июль», — цитирует «РБ Спорт» Родригеса.

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Мартин Родригес
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Атлетико
ФК ЦСКА (Москва)
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