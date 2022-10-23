Агент Кучаева рассказал о самочувствии полузащитника ЦСКА

Сегодня, 13:48
Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев рассказал о самочувствии игрока. У хавбека диагностировали ОРВИ из-за чего он пропустит матч 14-го тура РПЛ против «Оренбурга».
«Костя сейчас чувствует себя неплохо, он надеется, что болезнь пройдет к следующему туру. Когда вернется к тренировкам? Это надо узнать у медицинского штаба», — цитирует Клюева Metaratings.ru.
Восстановление игрока, по прогнозам медицинского штаба клуба, займет около 2 дней.
Матч «Оренбург» — ЦСКА начнется сегодня в 14.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования