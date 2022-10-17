Агент Кучаева: «Костя расстроен, что не сыграл в дерби. Он находился в хорошей форме»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о повреждении футболиста.

«У Кости небольшое повреждение. Точные сроки восстановления скажет медицинский штаб ЦСКА. Мы общались, он расстроен, что получил повреждение и не сыграл в дерби, он находился в хорошей форме. Будет восстанавливаться согласно всем требованиям медицинского штаба ЦСКА», — сказал Клюев «СЭ».

В матче 13-го тура РПЛ армейцы дома сыграли вничью со «Спартаком» (2:2).

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.