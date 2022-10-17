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Сегодня, 13:49

Агент Кучаева: «Костя расстроен, что не сыграл в дерби. Он находился в хорошей форме»

Агент Кучаева рассказал о повреждении полузащитника ЦСКА
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о повреждении футболиста.

«У Кости небольшое повреждение. Точные сроки восстановления скажет медицинский штаб ЦСКА. Мы общались, он расстроен, что получил повреждение и не сыграл в дерби, он находился в хорошей форме. Будет восстанавливаться согласно всем требованиям медицинского штаба ЦСКА», — сказал Клюев «СЭ».

В матче 13-го тура РПЛ армейцы дома сыграли вничью со «Спартаком» (2:2).

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

Константин Кучаев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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