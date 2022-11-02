Агент полузащитника ЦСКА Кучаева заявил, что футболист вряд ли сможет сыграть с «Нижним Новгородом»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал о восстановлении футболиста.

«О восстановлении Константина Кучаева лучше спрашивать у медицинского штаба ЦСКА, они об этом подробнее расскажут. По той информации, которой я обладаю, восстановление проходит по плану, который наметил медицинский штаб ЦСКА. Думаю, что вряд ли мы увидим Кучаева в матче против «Нижнего Новгорода», - приводит Metaratings слова Клюева.

Кучаев пропустил 4 последних матча ЦСКА из-за травм. Всего в сезоне-2022/23 24-летний россиянин забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 10 играх за армейцев.

Матч ЦСКА - «Нижний Новгород» состоится в субботу, 5 ноября, начало - в 19.00 (мск).