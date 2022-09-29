Агент полузащитника ЦСКА Мендеса сообщил, что футболист уже вернулся в расположение клуба

29 сентября, 13:17
Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, сообщил, что футболист уже вернулся в расположение московского клуба после матчей сборной Чили.
«Виктор уже вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА. Все в порядке», — приводит Sport24 слова Флухи.
Виктор Мендес принял участие в товарищеском матче сборной Чили против Катара (2:2). Футболист вышел на замену на 70-й минуте и не отличился результативными действиями.
В нынешнем сезоне Мендес провел 8 матчей за ЦСКА и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования