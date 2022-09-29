Агент полузащитника ЦСКА Мендеса сообщил, что футболист уже вернулся в расположение клуба

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, сообщил, что футболист уже вернулся в расположение московского клуба после матчей сборной Чили.

«Виктор уже вернулся в Россию и находится в расположении ЦСКА. Все в порядке», — приводит Sport24 слова Флухи.

Виктор Мендес принял участие в товарищеском матче сборной Чили против Катара (2:2). Футболист вышел на замену на 70-й минуте и не отличился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Мендес провел 8 матчей за ЦСКА и не отличился результативными действиями.