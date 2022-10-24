Агент полузащитника ЦСКА Мендеса заявил, что футболист не намерен покидать московскую команду

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, сообщил, что его клиент не намерен покидать команду в ближайшее время.

«Болельщикам не стоит опасаться, что Мендес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Он полностью сосредоточен на игре за ЦСКА, у него все хорошо, он не думает о внешнеполитической ситуации. Виктор очень доволен ЦСКА и своим развитием внутри команды. Он стал сильнее и, полагаю, это отразится на следующем приглашении в сборную Чили, но в любом случае, окончательное решение будет за главным тренером национальной команды», — сказал Флуха Metaratings.ru.

Чилийский футболист перешел в ЦСКА из «Унион Эспаньол» 28 июля, заключив трехлетний контракт с возможностью продления.