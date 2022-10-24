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Сегодня, 16:08

Агент полузащитника ЦСКА Мендеса заявил, что футболист не намерен покидать московскую команду

Иван Шитик
Корреспондент
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Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, сообщил, что его клиент не намерен покидать команду в ближайшее время.

«Болельщикам не стоит опасаться, что Мендес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Он полностью сосредоточен на игре за ЦСКА, у него все хорошо, он не думает о внешнеполитической ситуации. Виктор очень доволен ЦСКА и своим развитием внутри команды. Он стал сильнее и, полагаю, это отразится на следующем приглашении в сборную Чили, но в любом случае, окончательное решение будет за главным тренером национальной команды», — сказал Флуха Metaratings.ru.

Чилийский футболист перешел в ЦСКА из «Унион Эспаньол» 28 июля, заключив трехлетний контракт с возможностью продления.

Источник: https://metaratings.ru
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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