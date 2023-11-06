Агент полузащитника «Динамо» Чавеса назвал первый гол мексиканца в РПЛ началом великолепной истории

Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, в комментарии для «СЭ» отреагировал на первый гол мексиканца в РПЛ в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Хавбек бело-голубых сравнял счет на 26-й минуте.

«Безусловно, это большая радость для Чавеса! Это начало великолепной истории!» — сказал Курти «СЭ».

Чавес перешел в «Динамо» из «Пачуки» в летнее трансферное окно.

27-летний полузащитник стал первым мексиканцем в истории РПЛ. Его гол в ворота «Сочи» стал первым для представителей Мексики в чемпионате России.