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Сегодня, 17:42

Агент полузащитника «Динамо» Гагнидзе рассказал о состоянии игрока после травмы

Данил Алешин
Корреспондент
Лука Гагнидзе (слева).
Фото Соцсети

Ираклий Лилуашвили, агент полузащитника московского «Динамо» Луки Гагнидзе рассказал о состоянии игрока после полученной травмы в игре против молодежной сборной Турции.

«МРТ показал, что у него все нормально, а остальное скажут врачи «Динамо». Серьезной травмы нет. 2-го октября он будет в расположении клуба», — сказал Лилуашвили «СЭ».

В этом сезоне 19-летний грузинский полузащитник провел в РПЛ 10 матчей.

В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» на выезде сыграет против «Ахмата». Встреча пройдет 2 октября, начало — 19.00 (мск).

ФК Динамо (Москва)
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