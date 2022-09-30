Агент полузащитника «Динамо» Гагнидзе рассказал о состоянии игрока после травмы

Ираклий Лилуашвили, агент полузащитника московского «Динамо» Луки Гагнидзе рассказал о состоянии игрока после полученной травмы в игре против молодежной сборной Турции.

«МРТ показал, что у него все нормально, а остальное скажут врачи «Динамо». Серьезной травмы нет. 2-го октября он будет в расположении клуба», — сказал Лилуашвили «СЭ».

В этом сезоне 19-летний грузинский полузащитник провел в РПЛ 10 матчей.

В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» на выезде сыграет против «Ахмата». Встреча пройдет 2 октября, начало — 19.00 (мск).