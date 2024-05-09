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Агент полузащитника «Динамо» Кутицкого: «Никаких прогнозов по будущему Александра давать не стану»

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Агент Алексей Сафонов, клиентом которого является полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий, прокомментировал дальнейшее будущее футболиста в клубе.

Осенью 2023 года 22-летний хавбек получил травму сухожилия прямой мышцы бедра. На поле он вернулся 2 апреля в игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «СКА-Хабаровска» (2:1).

«Уйдет ли в аренду Кутицкий? Пока никаких прогнозов по будущему Александра давать не стану. Что касается его физической формы, это надо разговаривать с главным тренером», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кутицкий провел 10 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
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