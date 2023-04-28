Агент Оздоева рассказал, почему не сотрудничает с братьями Бакаевыми

Анзор Гаргаев — агент полузащитника «Фатиха Карагюмрюк» Магомеда Оздоева — рассказал, почему больше не сотрудничает с братьями Бакаевыми — Солтмурадом и Зелимханом.

— Вы отметили, что за 15 лет не было ни одной конфликтной ситуации с Оздоевым-старшим, а с самим Магомедом? Или он тоже спокойный и неконфликтный человек?

— Нет, ни разу, — цитирует агента Metaratings.ru. — Мы ни с Магомедом, ни с его отцом ни разу не поругались. Я — человек вспыльчивый, часто бываю категоричен. С другими родителями я даже шёл на разрыв отношений с футболистами из-за недопониманий. Есть немаленькая группа известных игроков в возрасте 23-27 лет, в отношениях с которыми я сам ставил красную линию. Я родителям напрямую говорил: сами занимайтесь своим ребёнком.

В моём понимании, раз люди передали футбольное развитие своих детей, то они должны дать мне возможность самому регулировать. Если идёт борьба, когда каждый пытается отстаивать свою позицию, из этого ничего не выйдет. В этом списке и Иосифов, и братья Бакаевы, и Гудиев. Не ругаясь, без конфликта мы просто разошлись. Если есть какое-то недопонимание в спортивном аспекте, то лучше пожать друг другу руки, посмотреть честно друг другу в глаза и разойтись.

— С братьями Бакаевыми на каком этапе вы разошлись?

— Ещё когда они были в «Спартаке». До перехода в тульский «Арсенал».