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Сегодня, 16:25

Агент Лайдуни: «Один клуб из РПЛ действительно проявляет интерес к моему клиенту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Энди Эванс, представитель полузащитника «Ференцвароша» Аисса Лайдуни, подтвердил интерес к футболисту от РПЛ.

«Да, один клуб из РПЛ действительно проявляет интерес к моему клиенту. Больше ничего пока не могу сказать», — приводит слова Эванса в Sport24.

Ранее «СЭ» сообщал, что 26-летний футболист вошел в сферу интересов «Вольфсбурга», «Селтика», клубов французской лиги 1 и серии А, а также одной из топ-команд РПЛ.

В текущем сезоне Лайдуни провел за «Ференцварош» 23 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

Источник: Sport24
Аисса Лайдуни
РПЛ
ФК Ференцварош
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