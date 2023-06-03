Агент полузащитника «Химок» Мирзова ответил на вопрос о будущем игрока

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

— Что с будущим Мирзова? «Химки» практически официально уже объявили об уходе, вы тоже об этом говорили. Есть какие-то предложения по нему?

— Надеюсь, что скоро все узнаете.

— Также были разговоры, что Константин Кучаев может уйти в другую команду из-за малого количества игрового времени.

— По Косте без комментариев.

Мирзов провел в «Химках» три последних сезона, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 27 играх за команду во всех турнирах.

В сезоне-2022/23 Кучаев провел 21 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.