Агент полузащитника «Химок» Мирзова ответил на вопрос о будущем игрока

Сегодня, 17:31
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.
— Что с будущим Мирзова? «Химки» практически официально уже объявили об уходе, вы тоже об этом говорили. Есть какие-то предложения по нему?
— Надеюсь, что скоро все узнаете.
— Также были разговоры, что Константин Кучаев может уйти в другую команду из-за малого количества игрового времени.
— По Косте без комментариев.
Мирзов провел в «Химках» три последних сезона, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 27 играх за команду во всех турнирах.
В сезоне-2022/23 Кучаев провел 21 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.