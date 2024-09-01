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Сегодня, 17:20

Агент полузащитника «Краснодара» Кривцова сообщил, что к футболисту есть интерес со стороны других клубов

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Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы 22-летнего полузащитника «Краснодара» рассказал, что интерес к полузащитнику со стороны клубов есть постоянно.

— Интерес к Никите сущетствует постоянно. Но до официальных предложений этим летом дело не доходило. Этот сезон Кривцов точно доиграет в «Краснодаре»? Не знаю, как все сложится. Это решают клуб и тренер, — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

Кривцов выступает в составе «Краснодара» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «быков» во всех турнирах 9 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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