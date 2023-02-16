Агент Эдуарда Сперцяна: «Про интерес «Реала» и ПСВ не знаю, официального предложения не было»

Сегодня, 17:09
Дэвид Манассе, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказался про возможный переход футболиста в европейскую лигу.
«Про интерес «Реала» и ПСВ не знаю, официального предложения не было. Возможен ли переход в Европу? Идет специальная военная операция — это станет проблемой», — цитирует Манассе Metaratings.ru.
22-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.