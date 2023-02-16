0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:09

Агент Эдуарда Сперцяна: «Про интерес «Реала» и ПСВ не знаю, официального предложения не было»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Дэвид Манассе, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказался про возможный переход футболиста в европейскую лигу.

«Про интерес «Реала» и ПСВ не знаю, официального предложения не было. Возможен ли переход в Европу? Идет специальная военная операция — это станет проблемой», — цитирует Манассе Metaratings.ru.

22-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-spercyana-pro-interes-reala-i-psv-ne-znayu-oficialnogo-predlozheniya-ne-bylo-228412/
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Чалов заявил, что ЦСКА стал отдавать матчи просто так
«Зенит» отправился в Иран на товарищеский матч с «Сепаханом»
Балахнин считает, что «Ростову» будет тяжело во второй части РПЛ
«Локомотив» выплатил 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова
Чалов: «Реализовал бы свои моменты, шел бы уже лучшим бомбардиром»
В «Крыльях» подтвердили, что «Локомотив» заплатил 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чалов заявил, что ЦСКА стал отдавать матчи просто так

Орлов высказался о футбольной академии Смолова и Мамаева в Дубае