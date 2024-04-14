Агент Миранчука: «Антон на 99 процентов покинет «Локомотив» летом»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антон Миранчука, рассказал о будущем своего клиента.

«С Антоном ситуация следующая: 99 процентов, что нам придется принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом. Объясню почему. «Локо» сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, Соглашаться на двойное понижение — тяжело, поэтому добавить что-то еще мне сложно.

Мы сейчас ведем переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Миранчук является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников 28-летний хавбек провел 210 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 33 результативные передачи. Вместе с красно-зелеными он стал чемпионом России в сезоне-2017/18. Также хавбек 4 раза выигрывал Кубок России и 1 раз Суперкубок страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Контракт футболиста заканчивается 30 июня 2024 года.

Московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 23 матчах.