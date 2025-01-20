Агент полузащитника «Маккаби Хайфа» Джабера опроверг информацию об интересе к игроку со стороны российских клубов

Агент Шломи Бен Эзра, представляющий интересы полузащитника «Маккаби Хайфа» Махмуда Джабера, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к 25-летнему игроку.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Локомотива», «Ахмата» и «Рубина» к Джаберу.

«Рубин» интересовался Джабером прошлым летом. А про интерес «Локомотива» и «Ахмата» мне ничего не известно. На данный момент нет никакой информации про интерес российских клубов к Джаберу», — сказал Бен Эзра «СЭ».

В этом сезоне Джабер провел 21 матч и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.