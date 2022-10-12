Агент Лави назвал некорректным заявление об интересе из России: «Кто-то сказал, и все сошли с ума»

Сегодня, 15:10
Агент полузащитника «Маккаби» (Хайфа) Нета Лави Гилад Катцав ответил на вопрос об интересе «Спартака» и ЦСКА.
— До этого вы заявили трем российским изданиям, что с вами из ЦСКА и «Спартака» никто не связывался, далее в комментарии для издания «Sport 24» вы говорите, что интерес есть. Заинтересованность «Спартака» и ЦСКА в Лави — фейк?
— Фейк или не фейк, я не знаю, мне нечего вам сказать. Лави — хороший игрок, провел хорошую игру против «Ювентуса». И это все! Где я говорил, что к Лави есть интерес со стороны клубов из России? Я такого не говорил, это некорректно. Я не знаю. Сейчас только октябрь, а Лави — игрок «Маккаби» Хайфа. Ничего не происходит. Кто-то сказал про российские клубы, и все сошли с ума. Сейчас ничего не происходит.
Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Спартак» хотят провести переговоры с 26-летним Лави в январе.
В сезоне-2022/23 израильтянин принял участие в 17 матчах «Маккаби» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.
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