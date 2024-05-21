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Сегодня, 21:37

Агент полузащитника «Олимпиакоса» Бьеля не исключил, что игрок может продолжить карьеру в РПЛ

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Томеу Риуторд, агент полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

С февраля 2024 года 27-летний испанец выступал за «Аугсбург» на правах аренды.

«У «Аугсбурга» есть опция выкупа Пепа, но мы пока не знаем, будет ли немецкий клуб ей пользоваться. Все идет к тому, что Пеп вернется в «Олимпиакос». Трансфер в Россию? Мы готовы рассмотреть такой вариант», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бьель провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Рыночная стоимость испанца оценивается в 5 миллионов евро по данным Transfermarkt.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
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