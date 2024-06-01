Агент Башича: «Оренбург» очень ценит Ивана и хочет его сохранить»

Агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, рассказал о будущем игрока в команде.

— «Оренбург» не предлагал продлить соглашение?

— Скажу так: клуб очень ценит Ивана и хочет его сохранить. Но мы пока ничего не решили, посмотрим, что произойдет в будущем, — цитирует агента «РБ Спорт».

22-летний Башич перешел в «Оренбург» летом 2022 года. Всего за команду он провел 54 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.