Агент Мансини: «Краснодар»? Трансфер в Россию невозможен»

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Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
Ранее сообщалось, что 27-летним футболистом интересуется «Краснодар».
«Сейчас никто не рассматривает трансфер в Россию. Даниэль не поедет туда, это невозможно», — цитирует агента «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Мансини отыграл за «Панатинаикос» 48 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Рыночная стоимость аргентинца оценивается в три миллиона евро по данным портала Transfermarkt.