Агент Кучаева: «Надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Пари НН» Константина Кучаева, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина Кучаева. Переговоры с «Пари НН» о новом контракте? Это лучше спросить у генерального директора клуба», — сказал Клюев «СЭ».

Кучаев перешел в «Пари НН» зимой 2024 года из ЦСКА в статусе свободного агента. За нижегородский клуб 26-летний футболист провел 11 матчей в сезоне-2023/24 и отдал 1 голевую передачу.

Контракт Кучаева истекает 30 июня 2024 года.