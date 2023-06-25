Агент хавбека «Пари НН» Михайлова: «Есть интерес со стороны разных клубов»

Василий Голяна — агент полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова прокомментировал информацию об интересе со стороны «Локомотива».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что железнодорожники готовы заплатить нижегородскому клубу 120 миллионов рублей за 20-летнего хавбека.

«Я не могу оценивать вероятность трансфера Ярослава в процентном отношении, но интерес к нему присутствует со стороны разных клубов, поэтому вероятность есть», — цитирует агента «РБ Спорт».

Голяна добавил, что «Пари НН» ведет переговоры с разными клубами.

В минувшем сезоне 20-летний Михайлов провел 22 матча за «Пари НН» в чемпионате России, отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

По итогам сезона-2022/23 команда из Нижнего Новгорода заняла 13-е место в РПЛ, но по результатам стыковых матчей сохранила место в чемпионате. «Локомотив» финишировал на 8-й позиции в турнирной таблице.