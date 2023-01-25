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Сегодня, 14:54

Агент полузащитника «Сочи» Викторьена Ангбана заявил, что игрок не собирается покидать клуб

Руслан Минаев
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Агент полузащитника «Сочи» Викторьена Ангбана Дитмар Вендорфф рассказал о будущем игрока.

«Викторьен еще восстанавливается от травмы. Надеемся увидеть его на поле уже в марте. Игрок сконцентрирован на выступлениях за «Сочи» и не собирается покидать команду. Тренерский штаб рассчитывает на Ангбана», — цитирует Вендорффа Sport24.

23 августа пресс-служба «Сочи» сообщила, что у Ангбана полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Он получил травму в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (2:2).

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах за сочинцев в РПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Сочи
Викторьен Ангбан
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