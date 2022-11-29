Агент Гаджимурадова: «Не исключаю, что интерес «Спартака» будет и зимой»

Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова, ответил «СЭ» на вопрос о том, сохраняется ли интерес «Спартака» к футболисту.

«Сохраняется ли интерес «Спартаку» к Гаджимурадову? На сегодняшний день другая ситуация. В конце прошлого трансферного окна у красно-белых был травмирован футболист, и им срочно нужно было решать этот вопрос. Но «Спартак» сейчас списывать не надо. Интерес некоторое время назад был, не исключаю, что он будет и сейчас. На тот момент мы не успели сделать трансфер технически, хотя могли», — сказал Кигинько «СЭ».

В сезоне-2022/23 Гаджимурадов сделал 1 голевую передачу в 13 матчах за «Урал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 500 тысяч евро.