Агент Юшина о возможном уходе игрока из «Урала»: «Он готовится ко второй части сезона с командой»

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы полузащитника Александра Юшина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе 28-летнего футболиста из «Урала».

Ранее издание Legalbet сообщило, что клуб из Екатеринбурга намерен расстаться с Юшиным и вратарем Денисом Щербицким.

«Александр сейчас на сборах и готовится ко второй части сезона. Да, контракт с клубом у него заканчивается летом. Трансферное окно открыто до конца февраля, с руководством «Урала» мы на связи, посмотрим», — сказал Бакулин «СЭ».

Юшин выступает за «Урал» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 полузащитник принял участие в 19 матчах команды во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 19 очками в 18 матчах.