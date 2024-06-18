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Сегодня, 08:38

Агент Сутормина рассказал, что игрок поедет на сбор с «Зенитом»

Руслан Минаев
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Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев ответил на вопрос о будущем игрока.

— Он планирует поехать на сбор?

— Да.

— Может ли Алексей остаться в «Сочи»?

— Нет. «Сочи» — очень достойный клуб, там хорошее руководство, топ-тренер. Алексею было очень комфортно в «Сочи». Но, к сожалению, сейчас они будут играть в ФНЛ. Желаем им успехов, вернуться в РПЛ.

Вторую половину сезона-2023/24 Сутормин провел на правах аренды в «Сочи». В 10 играх он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Алексей Сутормин
РПЛ
ФК Зенит
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