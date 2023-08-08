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Сегодня, 15:25

Агент Барриоса: «Будет прекрасно, если Вильмар сможет сыграть против «Спартака»

Артем Бухаев
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»
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Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в комментарии для «СЭ» предположил, сможет ли игрок принять участие в матче 5-го тура чемпионата России против «Спартака».

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (2:3), который прошел 6 августа, Барриос получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике бело-голубых Денисе Макарове. Колумбийский футболист в подкате сбил полузащитника московской команды. После его удаления с поля «Динамо» забило победный гол в этой встрече.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что удаление полузащитника «Зенита» будет рассмотрено на ближайшем заседании комитета. В случае если Барриоса дисквалифицируют на два матча или более, он пропустит гостевую игру со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

«Зенит» в свою очередь обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку хавбека.

«Мы все знаем, как важен Вильмар Барриос для «Зенита». Будет прекрасно, если он сможет сыграть против «Спартака». Это важный матч!» — сказал Поссо «СЭ».

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в Москве 20 августа.

Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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