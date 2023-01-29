Агент полузащитника «Зенита» Барриоса опроверг информацию о переходе своего клиента в «Бешикташ»

Агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, заявил, что его клиент не перейдет в «Бешикташ».

26 января турецкий журналист Vole Ягыз Сабунчуоглу сообщил, что турецкая команда сделала официальное предложение по трансферу колумбийского хавбека.

«Нет, Барриос не перейдет в «Бешикташ». Мы не ведем переговоры», — приводит слова Поссо Sport24.

Колумбийский хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел за питерский клуб 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.