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Сегодня, 17:51

Агент полузащитника «Зенита» Барриоса опроверг информацию о переходе своего клиента в «Бешикташ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, заявил, что его клиент не перейдет в «Бешикташ».

26 января турецкий журналист Vole Ягыз Сабунчуоглу сообщил, что турецкая команда сделала официальное предложение по трансферу колумбийского хавбека.

«Нет, Барриос не перейдет в «Бешикташ». Мы не ведем переговоры», — приводит слова Поссо Sport24.

Колумбийский хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел за питерский клуб 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-29-agent-barriosa-oproverg-informatsiyu-o-vozmozhnom-perekhode-poluzashchitnika-v-beshiktash
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