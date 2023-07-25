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Сегодня, 09:50

Агент полузащитника «Зенита» Вендела сообщил, что футболист прибыл в Санкт-Петербург

Виктория Кравченко
Вендел.
Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро заявил, что футболист прилетел в Россию.

«Вендел прилетел в Санкт-Петербург. Все в порядке», — цитирует Рибейро Sport24.

Ранее журналист Вене Касагранде заявил, что хавбек в последний момент отказался возвращаться в Россию, отправив на переговоры своего представителя. Экс-игрок команды Мигель Данни посоветовал «Зениту» отпустить бразильца.

20 июля Касагранде объяснил, почему Вендел хочет перейти именно во «Фламенго».

Он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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