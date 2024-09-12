Агент Помазуна: «Поиски клуба ведутся постоянно»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, в комментарии для «СЭ» сообщил, что голкипер продолжает искать новый клуб.

«То, что ЦСКА внес Илью в заявку на сезон, это обычная процедура, иначе бы он не смог играть. Но это не говорит о том, что мы перестали вести поиски клуба. Они идут постоянно. Но пока не могу ничего сказать по будущему. Если найдем клуб, то уйдет. Если нет, останется в ЦСКА. Шестой вратарь в заявке? Только тренерский штаб определяет, кто первый, второй или третий», — сказал Сафонов «СЭ».

В прошлом сезоне 28-летний Помазун выступал на правах аренды за «Урал». Вратарь провел 29 матчей в РПЛ, в которых пропустил 44 гола и 6 раз сыграл на ноль.