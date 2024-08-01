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Сегодня, 16:20

Агент Помазуна: «Илья — недешевый вратарь, не у всех клубов есть такие финансовые возможности»

Алина Савинова
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Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов ответил на вопрос о будущем российского голкипера.

«У него действующий контракт с ЦСКА. Если сейчас найдем вариант — расстанемся. Илья тренируется с ЦСКА, ему никто не мешает. ЦСКА платит зарплату, есть другие моменты. Нет никакого дедлайна, у него еще три года контракта. Илья — недешевый вратарь. Это не то же самое: взяли бесплатного вратаря, и все, пожалуйста. У него есть определенный ценник. Какие-то клубы хотят, но у них нет таких финансовых возможностей, какие-то — мы не хотим», — приводит Sport24 слова Сафонова.

В прошлом сезоне 27-летний Помазун выступал на правах аренды за «Урал»: 29 матчей в РПЛ, в которых пропустил 44 гола и 6 раз сыграл на ноль.

Источник: Sport24
Илья Помазун
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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