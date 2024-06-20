Агент Помазуна об интересе «Атлетико»: «Задайте вопрос тому, кто это написал»

Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что футболист может перейти в «Атлетико».

Ранее журналист Тибо Везирян заявил, что испанский клуб близок к тому, чтобы арендовать 27-летнего россиянина.

«Задайте вопрос тому, кто это написал. Помазун только второй день тренируется с ЦСКА. Я не собираюсь это комментировать», — сказал Сафонов «СЭ».

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль.

В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что голкипер вернется в московский клуб.

Контракт Помазуна с ЦСКА действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.