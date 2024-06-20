Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:40

Агент Помазуна об интересе «Атлетико»: «Задайте вопрос тому, кто это написал»

Сергей Жуков
корреспондент
Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что футболист может перейти в «Атлетико».

Ранее журналист Тибо Везирян заявил, что испанский клуб близок к тому, чтобы арендовать 27-летнего россиянина.

«Задайте вопрос тому, кто это написал. Помазун только второй день тренируется с ЦСКА. Я не собираюсь это комментировать», — сказал Сафонов «СЭ».

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль.

В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что голкипер вернется в московский клуб.

Контракт Помазуна с ЦСКА действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Атлетико
ФК ЦСКА (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Криштиану Роналду пробрался через кусты ради автографа фанату
Немецкие политики возмутились расистским постом коллеги в адрес сборной Германии
Два человека погибли и 18 госпитализированы из-за урагана в Москве
Выставили тренера из раздевалки, получили разнос от легенды, к чему Довбик говорил о деньгах. Что происходит в сборной Украины на Евро-2024
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Кинолог рассказал о сложном характере подаренных Путину в КНДР собак
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Мелешин вернется в «Спартак» из аренды, Шамар и Бальде — нет
В «Атлетико» сообщили, что не рассматривают новых вратарей на фоне слухов о Помазуне
Ещенко: «Глушенков в «Зените» заработает денег и станет чемпионом, но играть, возможно, будет меньше»
Источник: «Атлетико» может арендовать вратаря ЦСКА Помазуна
Тикнизян не смог договориться о переходе в «Зенит»
«Химки» подписали контракт с Филиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Факел» пригласил на просмотр 21-летнего воспитанника «Краснодара» Жилкина

Ещенко: «Глушенков в «Зените» заработает денег и станет чемпионом, но играть, возможно, будет меньше»